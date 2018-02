"Wichtig sind die Dinge, die uns zuletzt stark gemacht haben, wieder auf die Tagesordnung zu bringen", erklärte Cheftrainer Jens Härtel am Donnerstag. Auch FCM-Kapitän Marius Sowislo sieht nach dem schwachen Jahresauftakt keinen Grund zur Sorge: "Wenn wir in den ersten drei Spielen im neuen Jahr an unserer Leistungsgrenze gespielt und trotzdem nicht gewonnen hätten, würde ich das vielleicht anders sehen. Aber wir haben noch jede Menge Potenzial nach oben." Die Mannschaft sei zudem gereift und es gäbe keine Zweifel, dass Magdeburg den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse schaffe: "Anstatt viel über einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga zu reden, wollen wir ihn einfach anpacken", meinte Sowislo, dessen Team auf Spitzenreiter SC Paderborn vier Punkte Rückstand hat.