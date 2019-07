Fußball | 3. Liga Jena will erste Punkte, Zwickau den Start veredeln

3. Spieltag

Bereits am 3. Spieltag steht die erste englische Woche in der 3. Liga an. Am Dienstag (19 Uhr) will Carl Zeiss Jena gegen Eintracht Braunschweig die ersten Saisonpunkte holen. Am Mittwoch (19 Uhr) kann der FSV Zwickau bei 1860 München seinen starken Start veredeln. Dazu treten der Chemnitzer FC gegen den SV Meppen, der 1. FC Magdeburg gegen Waldhof Mannheim sowie der Hallesche FC bei Viktoria Köln (alle ebenfalls Mittwoch 19 Uhr) an.