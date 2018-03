Das Spiel aus der Hinrunde in Osnabrück dürften die Erfurter noch in guter Erinnerung haben. Durch einen frühen Treffer von Ahmed Razeek gewannen die Rot-Weißen mit 1:0 und entführten drei Punkte. Für ein weiteres Erfolgserlebnis gegen die Niedersachsen hätte in Erfurt keiner etwas einzuwenden.

Drei Punkte gab es für Erfurt in Osnabrück. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK