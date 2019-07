Einmal traf der FCC gegen Ingolstadt in den richtigen Kasten. (Archiv)

Einmal traf der FCC gegen Ingolstadt in den richtigen Kasten. (Archiv) Bildrechte: imago / Christoph Worsch

Fußball | 3. Liga Mitteldeutsches Quintett auf Punktejagd

2. Spieltag

Am Wochenende geht es zum zweiten Mal in dieser Saison für die fünf mitteldeutschen Drittligisten rund. Der 1. FC Magdeburg reist nach Zwickau, der Hallesche FC empfängt Hansa Rostock, Chemnitz fährt zum Aufsteiger-Duell nach Köln und der FC Carl Zeiss Jena muss in Münster antreten.