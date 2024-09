Und nicht nur der Konkurrenzkampf, sondern auch die Teamchemie stimmt. Trainer Pavel Dotchev lobt die Stimmung im Team, die mit der guten Vorbereitung und den passenden Ergebnissen zusammenhängt. Als weitere teambildende Maßnahme ging es während der Pokalpause für die Mannschaft an der Ligaspitze tief nach unten in den Schacht. Für Pepic steht jedoch trotz großen Respekts vor dem Bergbau fest: an der Spitze ist es deutlich schöner.