Der Ex-Bundesliga-Spieler Maximilian Beister (Mi.) brachte Ingolstadt in der Hinrunde gegen den FCM in Führung. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Und tatsächlich ist die Regionalliga für den früheren Europapokalsieger durch die elfte Saisonniederlage wieder ein ganzes Stück näher gerückt. Schließlich wartet nun mit dem FC Ingolstadt das Team der Stunde auf den FCM. Die Oberbayern blieben in den vergangenen acht Partien ohne Niederlage, in den vergangenen sechs ohne Gegentor, gewannen die letzten drei allesamt und stehen in der Nach-Corona-Pausen-Tabelle auf Rang vier. Damit hat sich die Mannschaft von Ex-RB-Coach Tomas Oral an die Aufstiegsplätze rangerobbt - nachdem diese zwischendurch eigentlich schon außer Reichweite waren.



Als Tabellenvierter geht der FCI als klarer Favorit in das Duell mit dem 16. aus Magdeburg. Auch das Hinspiel war mit 2:0 eine relativ deutliche Sache für Ingolstadt, das im Sommer zusammen mit dem FCM aus der 2. Bundesliga abgestiegen war. Dort gab es in der Vorsaison ein 1:1 in Magdeburg sowie einen glücklichen 1:0 der Elbestädter bei den Schanzern.