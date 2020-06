In der Tabelle fielen sie hinter den Gastgebern auf Rang 18 zurück und haben nun drei Punkte Rückstand auf den Chemnitzer FC auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Der CFC eröffnet den Spieltag am Freitagabend (19:00 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) beim KFC Uerdingen. Am vorletzten Spieltag am kommenden Mittwoch geht es für den FSV dann zuhause im Sechs-Punkte-Spiel direkt gegen den sächsischen Konkurrenten. Halle und Magdeburg, die über Chemnitz platziert sind, haben sogar schon sechs Zähler mehr als Zwickau. Der Druck auf das Team von Joe Enochs ist nun gewaltig.