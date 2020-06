Mit Blick auf das anstehende Sachsen-Anhalt-Derby am Dienstag schwingt vor allem aufgrund der aktuellen Tabellensituation eine ordentliche Portion Brisanz mit. Denn während der FCM mit 40 Punkten auf Platz 13. rangiert, folgt der HFC mit nur einem Punkt Abstand auf Rang 14. dicht dahinter. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel also. Dementsprechend trocken brach Magdeburgs Kapitän Christian Beck die Situation im Vorfeld der Partie runter: "Es geht für beide ums nackte Überleben, auch wenn danach noch nichts entschieden ist."

Ob der Sieg gegen die Kölner vom vergangenen Spieltag nur ein Strohfeuer oder doch der erhoffte Turnaround für den FCM war, wird sich zeigen. Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen und der Demission von Claus-Dieter Wollitz scheinen sich die Magdeburger aber wieder gefangen zu haben. "Da war wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Und das ist einfach wichtig für unser Spiel", betonte Hoßmang: "In Halle müssen wir wieder an unsere Grenzen gehen."

Vor dem kommenden Gegner ist man aber in jedem Falle gewarnt. Schließlich gehen die Saalestädter mit breiter Brust in das anstehende Duell. Die letzten Erfolgserlebnisse haben beim ehemaligen Tabellenführer neue Energie freigesetzt. "Dass wir aus den vier Tagen mit sechs Punkten rausgehen, macht uns sehr glücklich", sagte Schnorrenberg. Halles Sturmtank Terence Boyd, dessen ansteigende Formkurve nach langer Durststrecke symptomatisch für das wiedergewonnene Selbstbewusstsein beim HFC steht, sieht sein Team psychologisch im Vorteil: "Jetzt haben wir das Momentan auf unserer Seite, es ist crazy."

Hinzu kommt, dass man in Halle noch eine Rechnung mit dem Landesrivalen offen hat. Im November musste der HFC nach einer 0:1-Niederlage gegen den FCM die Tabellenführung abgeben und setzte zu einer beispiellosen Talfahrt von 13 (!) sieglosen Spielen in Serie an. Torschütze im Hinspiel an der Elbe war ausgerechnet der ehemalige HFC-Spieler Sören Bertram. Mittlerweile warten die Hallenser seit sieben Duellen auf einen Sieg gegen Magdeburg.

Schnorrenberg muss dabei in jedem Fall auf die Langzeitverletzten Björn Jopek, Patrick Göbel und Tobias Schilk verzichten. Noch offen sind die Einsätze von Dennis Mast und Niklas Kastenhofer. Hoßmang muss in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer die Ausfälle von Marcel Costly und Thore Jacobsen (beide gelbgesperrt) verkraften. Mit Dustin Bomheuer und Philipp Harant fehlen zudem zwei gelernte Verteidiger.

Auch auf die Unterstützung ihrer Fans müssen beide Teams zwangsbedingt verzichten. Spannung und Emotionen sind aber in jedem Fall vorprogrammiert – der Gewinner könnte den entscheidenden Schritt aus der roten Tabellenzone machen, der Verlierer wird tiefer in den Abstiegsstrudel gezogen. Und ein Unentschieden hilft niemandem so richtig weiter. Denn schließlich befindet sich der Chemnitzer FC in Lauerstellung. Sollten die "Himmelblauen" im Vorfeld des Derbys ihr Heimspiel gegen Preußen Münster gewinnen (Dienstag, 19 Uhr, live in der "SpiO"-App"), wäre die Glöckner-Elf lachender Dritter und könnte die Lücke zu Halle und Magdeburg schließen.