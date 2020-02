Zu diesem Zeitpunkt wusste der 42-Jährige noch nicht, wie es mit ihm weitergeht. Erst am Abend herrschte Gewissheit: Ziegner darf vorerst weitermachen. Mindestens bis Sonntag. Dann aber muss gegen die SpVgg Unterhaching (Anstoß: 14 Uhr) eine - wie HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp in einer Pressemitteilung erklärte - "entsprechende Leistung" folgen.

Doch was heißt das nun genau? Auf jeden Fall müssen die HFC-Kicker zu alter kämpferischer Stärke zurückfinden, dürfen sich nicht noch einmal so kampflos ergeben wie am Montag in München. Da standen die sie tatenlos daneben, machten es den Bayern-Bubis allzu einfach. Am Ende stand - fast schon folgerichtig - die höchste HFC-Niederlage der eigenen Drittliga-Geschichte.