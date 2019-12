Die Vorzeichen sind klar: Hansa Rostock geht am Sonnabend als Favorit in die Partie gegen den Chemnitzer FC. Nachdem bei den "Himmelblauen" nach der Mitgliederversammlung wieder Zuversicht herrscht, was die Zukunft des Vereins angeht, stagniert das Team von Patrick Glöckner zuletzt sportlich etwas. In den letzten fünf Spielen holte Chemnitz vier Unentschieden. Zudem setzte es in Braunschweig eine unglückliche Niederlage.