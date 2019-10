Die Jenaer Verantwortlichen: Geschäftsführer Förster, Cheftrainer Rico Schmitt und Präsident Klaus Berka (v.li.n.re.). Bildrechte: imago images / Matthias Koch Am Wochenende geht es gegen Hansa Rostock. Der FCH hat aktuell einen Lauf mit fünf Siegen und drei Remis in den letzten acht Drittliga-Spielen. Ist es vielleicht ein Vorteil, ohne Druck aufspielen zu können?



Chris Förster: "Ich glaube nicht, dass man das so sehen kann. Wir haben keines unserer 13 Spiele gewonnen. Da waren alle Konstellationen dabei. Zu spekulieren, ob es jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, bringt da gar nichts. Wir müssen unser Spiel machen und endlich unsere Leistung abrufen."



Das 1:1 gegen Würzburg wirkte vom Auftreten schon wie ein Wendepunkt. Es folgte der nächste Rückschlag gegen Uerdingen. Gibt es dennoch etwas Positives herauszuziehen, seit Rico Schmitt das Amt übernommen hat?



"Ich möchte da nicht über etwas Positives reden. Wir wollen und müssen da nichts herbeireden oder beschönigen. Es geht für uns jetzt darum, konzentriert an jedes Spiel heranzugehen."

Bisher hat die Mannschaft noch keine Drittliga-Tauglichkeit nachgewiesen. Chris Förster

Ist die aktuelle Mannschaft Ihrer Ansicht nach stark genug, um noch mal in den Abstiegskampf eingreifen zu können?



"Bisher hat die Mannschaft noch nicht ihre Drittliga-Tauglichkeit nachgewiesen. Dennoch haben viele der Jungs hohes Potenzial. Das haben sie auch in ihren ehemaligen Vereinen, auch höherklassig schon gezeigt, im Laufe dieser Saison aber noch nicht über 90 Minuten abgerufen."

Die Jenaer 0:2-Niederlage beim KFC Uerdingen war bereits die elfte Jenaer Pleite im 13. Saisonspiel. Bildrechte: imago images/MaBoSport Wird der Markt schon nach Winter-Neuzugängen sondiert, die womöglich schon in der Regionalliga ihre Klasse nachgewiesen haben und im Falle des Abstiegs eine sofortige Verstärkung darstellen könnten?



"Wir wollen keine verfrühte Abrechnung machen. Derzeit gibt es keine Pläne, was Neuzugänge betrifft. Wir wollen mit dem aktuellen Kader schauen, was wir sportlich bis zur Winterpause noch erreichen können. Dann werden wir uns zusammensetzen und beraten, wie wir das Team für die zweite Hälfte der Saison aufstellen."



Unser Ziel bis zur Winterpause ist es, idealerweise bis auf acht Punkte heranzukommen. Chris Förster

Apropos sportliches Ziel. Gibt es intern eine Zielsetzung bis zur Winterpause? Beispielsweise den Rückstand auf die Nichtabstiegsränge bis auf eine bestimmte Punkteanzahl zu verringern oder eine gewisse eigene Punkteanzahl zu erreichen?



"Unser Ziel ist es, näher an die Nichtabstiegsränge heranzukommen, idealerweise bis auf acht Punkte. Das haben wir in der vergangenen Saison in den letzten Spielen geschafft aufzuholen. Nur müssen wir dazu jetzt langsam mal Siege einfahren. Das ist das einzige, was dem Team jetzt hilft."



Abschlussfrage: Ihr Tipp für das Spiel gegen Rostock?



"Ich möchte da keinen Tipp abgeben. Was ich sehen möchte, ist ein Signal auf dem Platz."



Vielen Dank.