So hat der FCC in seiner Auswärtsbilanz lediglich einen mageren Punkt auf dem Konto. Dieser wurde erst am 8. November beim 2:2 gegen Viktoria Köln eingefahren. Zudem hat Jena auswärts mit 6:20 das schlechteste Torverhältnis der Liga. In den bisherigen vier Begegnungen in München konnte Jena nur eine gewinnen, was allerdings schon einige Jahre zurückliegt: So siegte die Zeiss-Elf im letzten Aufeinandertreffen am 11. Februar 2011 mit 2:1. Beide Tore markierte Martin Ullmann. Zudem hatte es in der bayrischen Landeshauptstadt ein Remis und zwei Niederlagen gegeben.