Beim Halleschen FC ist der Ärger über das 3:3 in Überzahl gegen den SV Meppen mittlerweile verflogen. Für Trainer Torsten Ziegner war es die erste Partie in dieser Saison, bei der er mit der Defensive unzufrieden war. In der vergangenen Saison hatte der HFC die zweitbeste Abwehr der Liga. Dementsprechend lautete der Plan für diese Spielzeit: "Wir wollen die defensive Stabilität behalten und wollen offensiv besser werden. Mehr Tore erzielen, effektiver sein. Das mit dem Angriff haben wir auf jeden Fall geschafft. Bis zum Spiel gegen Meppen haben wir das defensiv auch hinbekommen, es war dann ein Spiel, wo wir es nicht gut gemacht haben." Gegen Meppen gab es zwar spektakuläre Szenen, wie hier mit Björn Jopek (li.), aber am Ende in Überzahl nur einen Zähler. Bildrechte: imago images/VIADATA

HFC-Coach Ziegner auf der Suche nach der Balance

Entsprechend lautet ein Schwerpunkt in der Vorbereitung auf Magdeburg: "Für uns gilt es, mehr Balance zu finden. Offensiv nahe an den bisherigen Leistungen zu sein, defensiv ein bisschen draufzupacken." Zumal er beim Gegner eine Stärke in der Offensive sieht: "Jungs mit viel Erfahrung, die auch schon nachgewiesen haben, dass sie Tore schießen können." Man selbst müsse "sehr stabil im Spiel gegen den Ball sein und vorne sehr effektiv sein." Auch wenn er weiß, dass das Derby für Verein uns Fans sehr wichtig sei - für Ziegner selbst seien die folgenden Partien gegen 1860 München und den FC Carl Zeiss Jena genauso wichtig, wie er ehrlich zugab. Torsten Ziegner Bildrechte: imago images/foto2press

Beim 1. FC Magdeburg mag sich Trainer Stefan Krämer noch nicht so richtig vorstellen, wie sich das Fernbleiben zahlreicher Fanklubs auf die Atmosphäre während des Spiels auswirkt. Er hat in dieser Woche wegen der geographischen Nähe zu Halle gleich zweimal geheim trainiert. Was er dort üben ließ, ist aber nur bedingt ein Geheimnis: Es geht um die Essenz des Fußballs, das Toreschießen: "Wir werden die Szenen, die in Köln nicht zum Tor geführt haben, immer wieder auf dem Platz nachstellen. Wir werden nicht nachlassen und ich werde den Jungs damit richtig auf den Sack gehen", so Krämer, dessen Team zuletzt beim 0:1 gegen Rostock und beim 1:1 bei Viktoria Köln viel zu wenig Ertrag einfahren konnte. FCM-Angreifer Christian Beck traf in dieser Saison sechs Mal. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Krämer vor dem HFC: "Die, die wir kriegen, müssen rein!"

Krämer zählte nach: "In den letzten beiden Spielen hatten wir zehn, zwölf klarste Torchancen." Dem MDR sagte der 52-Jährige: "Wir sind nicht zufrieden mit unserer Punktausbeute, auch nicht mit unserer Tabellenplatzierung. Aber wir sehen schon eine Entwicklung, vor allem im Offensivspiel in den letzten Wochen. Gegen den Ball sind wir die beste Mannschaft der Liga, wir haben die wenigsten Gegentore. Aber wir haben in den vergangenen beiden Spielen einfach zu viele klare Torchancen liegen gelassen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir gegen Halle nicht so viele Torchancen kriegen werden wie in den letzten Wochen. Und deswegen: Die, die wir kriegen, müssen rein! Und daran haben wir in der Woche im Training gearbeitet." Stefan Krämer hat in dieser Woche an der Treffsicherheit gearbeitet. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Gegen den Tabellenführer rechnet er mit einem "sehr intensiven und engen Spiel. Es kommt eine sehr selbstbewusste und robuste Mannschaft. Sie machen einen sehr guten Job im Moment, haben viele Tore geschossen. Dementsprechend erwarten wir einen Gegner, wo wir einen richtig guten Tag erwischen müssen, um zu gewinnen. Aber das ist das klare Ziel." Intensität: In den vergangenen sechs Derbys gab es fünf Platzverweise. Bildrechte: IMAGO

Personal

Pascal Sohm Bildrechte: imago images / VIADATA Beim HFC fehlt Innenverteidiger und Vize-Kapitän Sebastian Mai (Innenbanddehnung im Knie). Der Einsatz des formstarken Stürmers Pascal Sohm ist wegen einer Wadenverhärtung fraglich. Der 27-Jährige hatten in den vergangenen sieben Drittliga-Partien für vier Tore und vier Vorlagen gesorgt. Bei Magdeburg kehrt Keeper Alexander Brunst nach einer Blinddarm-OP wieder in den Kader zurück. Linksverteidiger Timo Perthel (Rückenprobleme) und Mittelfeldmann Manfred Osei Kwadwo (Fieber) fallen aus.

Schiedsrichter

Mit Manuel Gräfe schickt der Deutsche Fußball-Bund einen erfahrenen Referee zum Derby. Der Berliner ist seit 1999 DFB-Schiedsrichter und war von 2007 bis 2018 sogar FIFA-Schiedsrichter. Am Mittwoch war er im DFB-Pokal bei Bielefeld gegen Schalke 04 (2:3) im Einsatz. In der 3. Liga pfiff er in dieser Saison bereits ein mitteldeutsches Derby, am 21. September die Begegnung Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena (3:2). Manuel Gräfe Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Abwehr top: Nach dem 3:3 gegen Meppen stellt Halle nur noch die zweitbeste Defensive der Liga (13 Gegentore). Ganz vorne ist - der 1. FC Magdeburg (12).

Remis-Könige: Mit einem Unentschieden darf durchaus gerechnet werden. Magdeburg teilte fünf Mal in den vergangen sieben Partien die Punkte, Halle vier Mal in den vergangenen fünf.

Transferkönig Heskamp: Die Abgänge von drei Leistungsträgern hat HFC-Manager Ralf Heskamp sensationell kompensiert: An 27 der 28 Saisontore war mindestens ein Neuzugang beteiligt! Kein Wunder, dass der Klub den Vertrag mit Heskamp vorzeitig bis Ende 2022 verlängert hat. Auch das HFC-Maskottchen hat Sportdirektor Ralf Heskamp ins Herz geschlossen. Bildrechte: imago images/VIADATA

Kaum zu glauben: Magdeburg hat ganze vier seiner vergangenen 25 Pflichtspiele in der MDCC-Arena gewonnen! Und der HFC? Die Saalestädter verloren ganze zwei ihrer vergangenen 20 Gastspiele. Zuletzt gab es vier Siege in fünf Partien in der Fremde.