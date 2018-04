Der FC Carl Zeiss Jena ist auch im 12. Spiel gegen Werder Bremen II nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Am 35. Spieltag drehte die Elf von Mark Zimmermann einen 0:2-Rückstand in ein 4:2. Der FC Carl Zeiss profitierte nach einem blutleeren Auftritt in Halbzeit eins auch von einem dicken Patzer von Werder-Torwart Oelschlägel der einen Abschlag von FCC-Keeper Coppens unterschätzte und ins Tor trudeln ließ. Nach dem kuriosen Ausgleich durch Jenas Torwart spielte der FCC nur noch nach vorn. Bremen konnte nichts mehr entgegensetzten und kassierte zwei weitere Treffer.

Mark Zimmermann (Jena): "In der ersten Halbzeit sind wir teilweise vorgeführt worden, weil wir Werder spielen gelassen haben. Es war klar, dass wir zur Halbzeit was ändern mussten. Wir haben dann umgestellt. Wir wollten so schnell wie möglich den Anschlusstreffer machen, um Werder zu verunsichern und genauso ist es gekommen. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war klasse. Wir haben vier schöne Tore erzielt."