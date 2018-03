Am 29. Spieltag der Dritten Liga hat sich der FSV Zwickau in einer ereignisarmen Partie mit 0:0 vom SV Werder Bremen II getrennt. Dabei benötigte die Elf von Torsten Ziegner erst einige Spielminuten, um die Anstrengungen der Englischen Woche aus den Knochen zu laufen. Das Chancenplus ging aber dennoch klar an die Westsachsen. Geburtstagskind Fabian Eisele und FSV-Kapitän Ronny König hatten den Siegtreffer auf dem Fuß bzw. dem Köpfchen. Es fehlte heute jedoch das Quäntchen Genauigkeit im Abschluss der Gäste.