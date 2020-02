Die nach der Jena-Pleite auf einigen Positionen veränderte Enochs-Elf zeigte gegen die "Zebras" Charakter, wuchs in den entscheidenden Momenten über sich hinaus und hatte mit Gerrit Wegkamp den entscheidenden Mann auf dem Platz. Enochs war nach der Partie erleichtert und stolz auf sein Team: "Das war überlebenswichtig. Wie wir nach den ersten 25 Minuten, als wir keinen Zugriff und zu wenig Mut hatten, zurückgekommen sind - das ist unser wahres Gesicht. Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe."

Vieles spricht dafür, dass Enochs auch in Kaiserslautern mit einer Doppelspitze auflaufen wird. Heißt Paderborn-Leihgabe Johannes Dörfler könnte der neue Sturmpartner von Wegkamp werden. Bei der Vertretung von Schröter wird es etwas komplizierter. Hier könnte der gebürtige US-Amerikaner auf Marius Hauptmann oder den vereinsbesten Scorer Fabio Viteritti zurückgreifen.

SC Paderborn-Leihgabe Johannes Dörfler könnte in Kaiserslautern zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommen.

SC Paderborn-Leihgabe Johannes Dörfler könnte in Kaiserslautern zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommen.

SC Paderborn-Leihgabe Johannes Dörfler könnte in Kaiserslautern zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommen. Bildrechte: imago images / Noah Wedel

Einen Favoriten kann man in dieser Partie nicht ausmachen. Drei Partien bestritten beide Teams in der Vergangenheit gegeneinander. Dabei gab es zwei 1:1-Unentschieden. Ein Duell gewann Kaiserslautern in einem wahren Schlagabtausch mit 5:3 im Zwickauer Rund.