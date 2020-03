Eigentlich sollten die Spieler des FC Carl Zeiss "sich zerreißen" für den Verein und die Fans. Das hatte Jenas Teamchef René Klingbeil vor der Partie gefordert. Zu sehen war davon aber nicht viel. Oder haben ausgerechnet die Fans den FCC-Matchplan früh zerstört? Noch vor Anpfiff wurde in der Südkurve ein Plakat mit der Aufschrift "Die Doppelmoral des DFB ist der Hohn" ausgerollt. Keine zwei Minuten später folgte ein fast doppelt so großes Zusatzplakat. "Und D. Hopp ein Hurensohn" war darauf zu lesen. Obwohl der DFB noch am Freitag ankündigte, seine Linie ändern zu wollen, gab es die beinahe identische Szenen wie in der Vorwoche in Hoffenheim. Nach einer Stadiondurchsage unterbrach Schiri Florian Exner die Partie und schickte die Mannschaften in die Katakomben.



Dabei hatte der DFB noch angekündigt, dass "Kritik gegen Institutionen und Personen selbstverständlich zulässig ist. Selbst wenn sie beleidigend oder grob unsportlich sein sollte, kann das Spiel auch künftig weiterlaufen und gegebenenfalls wie bisher nur ein sportgerichtliches Verfahren (ohne die Anwendung des Drei-Stufen-Plans) nach dem Spiel eingeleitet werden." Dies war in Jena nicht der Fall. Eine "personifizierte Gewaltandrohung" (DFB), etwa durch ein Fadenkreuz, bei der der Drei-Stufen-Plan greifen soll, hat jedoch nicht stattgefunden.

Das Plakat des Anstoßes. Bildrechte: imago images/Christoph Worsch