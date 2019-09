Joe Enochs (Zwickau): "Nachdem wir die ersten zehn Minuten völlig verpennt haben, können wir zufrieden sein. Das Spiel kann am Ende so oder so ausgehen. Beim 1:1 sucht Vitti den Torabschluss und hat sich für eine gute Leistung belohnt."



Jens Härtel (Rostock): "Wir haben es nur zehn Minuten geschafft. Dann hat sich Zwickau zurückgebissen. Wir hatten zu viele Ballverluste, da musst du immer hinterherlaufen. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her. Wir hatten noch unsere Chance und Zwickau auch, von daher geht das Unentschieden in Ordnung."