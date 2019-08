FSV verpennt die erste halbe Stunde

Und die Zwickauer durften sich glücklich schätzen, nicht noch mehr Gegentore kassiert zu haben. Immerhin war Keeper Johannes Brinkies auf dem Posten, weswegen Christian Kühlwetter (17./19.) zwei gute Gelegenheiten verpasste. Zudem rettete Christopher Handke in höchster Not (21.), bevor Kühlwetters Verlängerung einer Ecke von Manfred Starke mit dem linken Schulterblatt auf die Oberkante der Latte klatschte (22.).



Erst Gerrit Wegkamps Hechtkopfball nach einer scharfen Eingabe von rechts sendete das erste richtige Lebenszeichen der Westsachsen – Lauterns Schlussmann Lennart Grill parierte jedoch glänzend (34.). In den Folgeminuten köpfte Ali Odabas knapp vorbei, ehe Fabio Viteritti nach feinem Doppelpass mit Wegkamp das rechte Dreiangel um Zentimeter verfehlte (34./39.). Mitten hinein in diese Drangphase fälschte Odabas denkbar unglücklich eine scharfe Thiele-Eingabe ins eigene Netz ab (41.).

Zwei Ex-Jenaer hatten einigen Grund zum Jubeln – Manfred Starke umarmt Doppeltorschütze Timmy Thiele. Bildrechte: imago images / Kruczynski

Fünf Tore binnen 22 Minuten

Auch nach Wiederanpfiff boten die Hausherren den Pfälzern massive Lücken in ihrer Defensive. Eine davon nutzte zunächst abermals Thiele eiskalt zum vermeintlich vorentscheidenden 0:3 (53.). Aber Zwickau steckte nicht auf, hatte nichts mehr zu verlieren, warf alles nach vorn, was dafür sorgte, dass die Schlussphase zu einem wilden Scheibenschießen ausartete. Der eingewechselte Elias Huth - Leihspieler vom FCK - legte uneigennützig für Viteritti vor, der bloß noch einschieben brauchte (68.).



Kaiserslautern störte das allerdings gar nicht – weil die "Schwäne" weiterhin ihr Scheunentor nicht verriegelten, durch das dann Florian Pick schlüpfte und den Drei-Tore-Abstand wiederherstellte (71.). Nur Augenblicke später wuchtete Huth seine Stirn in Morris Schröters scharfe Eingabe zum 2:4 (72.).



Als Schiri Lasse Koslowski die Rettungstat von FCK-Keeper Lennart Grill gegen Huth als elfmeterwürdig ahndete und René Lange vom Strafstoßpunkt die Nerven behielt, lag endgültig ein Sensationscomeback in der Luft (87.) – zumindest bis zu Maurice Hehnes Stockfehler an der Mittellinie Christian Kühlwetter die freie Bahn zur dann tatsächlichen Entscheidung ebnete (90.).

Stimmen zum Spiel: