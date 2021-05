Dynamo könnte mit einem Sieg gegen Türkgücü den Aufstieg in die 2. Bundesliga bereits vorzeitig perfekt machen. In den sozialen Netzwerken hatten Fans bereits angekündigt, ihr Team - mit Abstand und Masken - vor dem Stadion unterstützen zu wollen. Eine mögliche Aufstiegsfeier dürfte zudem von tausenden Anhängern in der Stadt begleitet werden. Wie die "Bild" berichtet, haben in den sozialen Netzwerken ebenfalls "Querdenker" dazu aufgerufen, am Samstag nach Dresden zu fahren. Demnach sollen drei angemeldete Demos mit jeweils 1.000 Teilnehmern von der Stadt "zum Schutz vor Infektionsgefahren" bereits verboten worden sein.