Das Sachsen-Anhalt-Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC wirft seine Schatten voraus. Vorab sprachen wir im "SpiO"-Frühstück mit den Mannschaftskapitänen Tobias Müller (1. FC Magdeburg) und Jonas Nietfeld (Hallescher FC) über das Prestigederby. Außerdem war Sören Bertram zugeschaltet, der für beide Vereine spielte und jetzt beim VfL Osnabrück seine Töppen schnürt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

FCM-Kapitän Müller: "Zurzeit ist es schwer, uns zu schlagen"

Magdeburgs Kapitän Tobias Müller kennt beide Seiten. 2018 kam er vom Halleschen FC zum FCM und hat seitdem mit den Blau-Weißen gegen seinen alten Klub "Erstaunliches" erlebt, denn in den letzten drei Duellen gegen die Saalestädter gingen die Magdeburger stets als Verlierer vom Platz. "Die Bilanz in den Derbys ist nicht gut, da wäre es am besten, wenn ich am Sonnabend gar nicht erst auf dem Platz stehe", meinte Müller scherzhaft und ergänzte: "Ich hoffe, dass sich das dreht und wir das Ligaspiel gewinnen." FCM-KapitänTobias Müller. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Die Magdeburger haben einen unglaublichen Lauf und schmücken mit großem Vorsprung die Tabellenspitze. Kein Selbstläufer, ist sich Müller sicher: "Es wird immer schwieriger, Woche für Woche die Spiele zu gewinnen. Momentan haben wir aber auch das Quäntchen Glück. Den Weg den wir eingeschlagen haben, wollen wir weitergehen. Zurzeit ist es schwer, uns zu schlagen."

HFC-Kapitän Nietfeld: "Momentan sind wir in einer guten Verfassung"

Für HFC-Kapitän Jonas Nietfeld waren die drei Erfolge am Stück gegen die Magdeburger hart erkämpft. "So einfach wird es nicht, das haben die bisherigen Spiele gegen den FCM gezeigt. Es war immer extrem eng", sagte der 28-Jährige. Einmal ging es doch daneben, nämlich in der vergangenen Saison im Landespokal, als die Hallenser mit 2:3 gegen den FCM verloren. "Man muss immer auf der Hut sein, denn es kann ganz schnell in die andere Richtung gehen", bekräftigte Nietfeld.

Halles Kapitän Jonas Nietfeld. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / pmk Trotz des 1:2-Dämpfers zuletzt im Punktspiel gegen Waldhof Mannheim sind die Hallenser auf einem guten Weg. "Momentan sind wir in einer guten Verfassung, haben ordentlich Selbstvertrauen aufgebaut und wollen das erst gegen Viktoria Berlin am Mittwoch und dann im Derby fortführen." Nach Adduktorenproblem ist noch nicht ganz sicher, ob Nietfeld im Nachholer gegen die Hauptsädter Mitte der Woche dabei ist, in Magdeburg möchte er aber unbedingt auflaufen: "So ein Spiel wie am Samstag will jeder Spieler miterleben. Deshalb ist es mein absolutes Ziel, da auf dem Platz zu stehen."

"Kleinigkeiten werden wohl das Spiel entscheiden"

Zugelassen sind in der MDCC-Arena 22.500 Zuschauer, die garantiert auf ihre Kosten kommen werden. Doch wohin neigt sich die Waage? Eine Mannschaft wie der FCM, die einen Superlauf hat, muss nicht unbedingt als Sieger vom Platz gehen. Tobias Müller geht davon aus, dass es sehr eng wird: "Kleinigkeiten werden wohl das Spiel entscheiden. Wir wollen von Minute eins an die Fans auf unsere Seite ziehen, um im Endeffekt die drei Punkte in Magdeburg zu behalten." Natürlich hat Halles Vertreter Jonas Nietfeld etwas dagegen. Er macht es kurz und bündig: "Es wird ein sehr hitziges Duell, in dem beide Mannschaften auf Sieg spielen werden."

Bertram hält große Stücke auf FCM-Trainer Titz

Ein wachsames Auge auf beide Klubs hat immer noch Sören Bertram. Der 30-Jährige spielte zwei Jahre für den 1. FC Magdeburg und wechselte im Sommer 2021 zum VfL Osnabrück. Von 2014 bis 2016 war er für den Halleschen FC aktiv. "Der FCM wird nächstes Jahr in der 2. Liga spielen und der HFC weiter in der 3. Liga. So wird es kommen, egal, wie das Spiel am Samstag ausgeht", blickte Bertram schon mal voraus. "Das Stadion wird voll sein, es wird ein geiles Spiel. Der HFC hat nichts zu verlieren. Vielleicht ist das der große Pluspunkt für die Hallenser." Reiner Zufall, am letzten Spieltag müssen die Magdeburger nach Osnabrück und treffen an der Bremer Brücke auf Sören Bertram im lila-weißen Trikot. Zu dieser Zeit wird der FCM schon alles klar gemacht haben, da ist sich Bertram sicher: "Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass der FCM bis dahin schon aufgestiegen ist."

Auf FCM-Trainer Christian Titz hält Bertram große Stücke, denn bis zu seinem Wechsel nach Osnabrück stand er unter den Fittichen des 50 Jahre alten Fußballlehrers. "Er hat eine Note reingebracht, die ich vorher so im Profifußball noch nicht erlebt habe. Er hat eine ganz klaren Plan vom Fußball. Er geht mit den Menschen, mit den Spielern gut um. Titz ist ein erstklassiger Trainer, der einen unfassbaren Fußball spielen lässt", meinte Bertram. "Ich glaube, jeder FCM-Fan ist froh, dass Christian Titz jetzt Trainer in Magdeburg ist.“" Sören Bertram noch im FCM-Trikot an der Seite von Trainer Christian Titz. (Archiv) Bildrechte: imago images/Passion2Press