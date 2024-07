Fachlich kompetent, immer auf Ballhöhe, und das gewürzt mit einer Brise Humor: So kennen die Freunde des runden Leders die Kommentare von Lutz Lindemann. Am 13. Juli 2024 feiert der Experte von SpiO seinen 75. Geburtstag. Auch in der kommenden Spielzeit wird der einstige Oberliga-Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt und des FC Carl Zeiss Jena wieder am SpiO-Mikrofon stehen und etliche Partien mit seinen Analysen begleiten.