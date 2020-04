Seine Spieler seien durchweg willig, arbeiten ihre Athletikpläne individuell ab, "aber du kannst fleißig sein, wie du willst, durch den Wald laufen oder auf dem Fahrrad zu sitzen", berichtete Klingbeil, doch "wenn morgen Training wäre und wir würden Zehn gegen Zehn spielen – das ist einfach eine völlig andere Belastung, da wird es spannend, die Jungs überhaupt in einen richtigen Fitnessstand zu bekommen." Mal ganz abgesehen davon, dass der Fußball "immer noch ein Kontaktsport" ist, der die Akteure "ständig in Zweikämpfe involviert." Mindestens drei Wochen bräuchte er, betonte der 39-Jährige, "die Mannschaft auf einen gewissen Stand zu bringen. Die Jungs brauchen Training, das ist nicht ganz einfach fortzusetzen."

Und mit noch etwas könnte sich René Klingbeil, der derzeit aus dem heimischen Aue via Telefonaten und Whatsapp-Nachrichten die Kommunikation mit der Mannschaft hält, kaum anfreunden: "Geisterspiele will keiner, das ist sehr, sehr komisch, du hörst jedes Wort, das fühlt sich nicht an wie Fußball. Du brauchst die Fangesänge, die dich nach vorne peitschen und es hat immer so eine Art Freundschaftsspielcharakter. Das würde mir persönlich nicht so richtig gefallen." Von den ausbleibenden Ticket-, Sponsoring- oder Cateringeinnahmen für die Klubs ganz zu schweigen.