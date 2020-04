Es herrscht Uneinigkeit in der 3. Liga, ob die Saison unter Ausschuss der Öffentlichkeit fortgesetzt oder abgebrochen werden soll. Auch die unterschiedlichen Voraussetzungen in der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes sorgen ligaweit für immer mehr Diskussionen. Während beispielsweise in München, Rostock, Köln, Ingolstadt und Duisburg bereits wieder in Kleingruppen trainiert werden kann, muss man sich beim 1. FC Magdeburg weiterhin gedulden.

Wollitz: "Wollen keine Sonderrechte"

"Wir halten uns an die Empfehlungen, wollen keine Sonderrechte", gibt FCM-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz im "SpiO"-Talk am Donnerstag (16.04.2020) unmissverständlich zu Protokoll: "Ich frage mich, ob es Sinn macht, mit zwei Mann auf den Trainingsplatz zu gehen und eine solche Distanz zu wahren." Klare Worte also vom ehemaligen Cottbuser Coach, der sich innerhalb der Liga eine andere Haltung erhofft hatte: "Ich glaube, dass alle kompromissbereit sein sollten. Ich hätte mir gewünscht, dass in der Liga eine Solidarität eintritt, wann der Trainingsbetrieb aufgenommen werden soll."

Auch wenn man in Magdeburg die Saison gerne sportlich zu Ende bringen würden, müsse man in erster Linie das Gemeinwohl im Blick haben. "Macht es Sinn, wenn Kinder nicht in die Schule gehen dürfen, über ein Fußballspiel nachzudenken, wo es auch mal eine Rudelbildung geben kann?", gibt der 54-Jährige Übungsleiter der Landeshauptstädter zu bedenken: "Ich frage mich, wie das überhaupt umsetzbar ist?" Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Mannschaft macht einen "überragenden Eindruck"

Die Mannschaft der Blau-Weißen geht mit der aktuellen Krise vorbildlich um, verrät Wollitz. Zwar würden sich alle freuen, sollte es bald wieder losgehen, doch aktuell will jeder seinen Teil dazu beitragen, um Menschen zu schützen. In dieser schwierigen Zeit versucht das Trainerteam über Face-Time und Skype so gut es geht Kontakt zu den Profis zu halten. "Die Spieler haben in den Videokonferenzen einen überragenden Eindruck gemacht. Es wurden Späße gemacht und es war unverkrampft."

Wie lang man in Magdeburg Zeit bräuchte, um sich auf eine mögliche Fortsetzung der Saison vorzubereiten, konnte Wollitz nicht abschätzen. Schließlich könne man die wochenlange Pause aufgrund der schwierigen Umstände, die die Krise mit sich bringt, nicht mit einer normalen Pause – geschweige denn Urlaub – vergleichen. Auch aus diesem Grund hätte sich der FCM-Coach gewünscht, dass die Drittligisten gemeinsam wieder das Training aufnehmen.