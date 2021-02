Das Top-Duell am 26. Spieltag in der 3. Liga wirft seinen Schatten voraus. Vier Punkte trennen aktuell den Tabellenersten Dynamo Dresden vom FC Ingolstadt auf Rang zwei. Beide Teams haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga fest im Blick. Für Stefan Kutschke gilt es zudem, den "bittersten Moment" seiner Karriere vergessen zu machen. In einem dramatischen Rückspiel scheiterte der gebürtige Dresdner im vergangenen Sommer in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg.