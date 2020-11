Es läuft bei Dynamo Dresden. Gegen die SpVgg Unterhaching zeigte Marco Hartmann seine Knipserqualitäten und brachte nach einem Weihrauch-Freistoß mit einem satten Schuss zum 1:0 die Schwarz-Gelben auf die Siegerstraße. Im "SpiO"-Talk zeigte sich der 32-Jährige aber ganz bescheiden: "Der große Knipser bin ich nicht, das Tor hat aber gut getan. Die Jungs liefern eine tolle Körpersprache ab, es liegt nicht nur allein an mir. In den letzten drei Spielen passt es halt. Ich hatte noch einen Chance mit dem Kopf, so blieb es bei dem Tor nach dem Freistoß."

Hartmann ist hart im Nehmen. Das zeigte sein Pflaster an der rechten Stirnhälfte, ein Überbleibsel aus dem Spiel gegen Hansa Rostock : "Ich habe mich halt am Kopf gestoßen. Da macht man die Kopfbälle eben mit der anderen Seite." Eine gute Alternative.

Nach seiner langen Verletzungspause hat man fast den Eindruck, dass mit ihm die SGD wieder aufblüht. Hier übt sich Hartmann in Bescheidenheit und dankt dem Physiotherapeuten - und auch den Verlust der Kapitänsbinde an Sebastian Mai nimmt der Mann, der in Leinefelde-Worbis geboren wurde, sportlich. Seine Rolle im Team habe sich nicht verändert: "Ich trage am Wochenende nicht mehr die Binde. Ansonsten agiere ich innerhalb der Mannschaft, auf dem Feld oder in der Kabine genauso wie vorher. Da habe ich nie etwas Großes daraus gemacht." Ein Ziel verbindet die Schwarz-Gelben: "Wir wollen aufsteigen."