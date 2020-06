HFC- und FCM-Experte Daniel George: "Das Spiel wird wegweisend"

Vor dem Sachsen-Anhalt-Derby zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Magdeburg (Dienstag, 20:30 Uhr, live im MDR-Fernsehen und in der "Sport im Osten"-App) hat MDR-Reporter Daniel George die große Bedeutung des Spiels unterstrichen. "Das Spiel morgen Abend wird wegweisend", sagte George am Montag im "Sport im Osten"-Talk. Beide Vereine befinden sich nach wie vor im Abstiegskampf, schöpften zuletzt aber wieder Hoffnung - Halle gewann 3:2 in Meppen, Magdeburg 2:0 gegen Viktoria Köln. George: "Das war eine Auferstehung beider Mannschaften."