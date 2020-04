Als der gebürtige Halberstädter 1992 zum damaligen Drittligisten stieß, hatte sich die Wismut gerade von Klaus Toppmöller getrennt. Kurz darauf heuerte Lindemann bei den Sachsen an: "Ich habe drei Tage vorher den Anruf bekommen, ob ich in Aue den Trainerposten übernehmen möchte", erinnerte sich der 70-Jährige: "Aue hatte damals einen Westtrainer (Klaus Toppmüller, Anm. d. Red.) und wollte unbedingt aufsteigen. Ich habe dann dieses ‘Häufchen‘ übernommen".

Mittlerweile ist aus dem FC Wismut Aue der FC Erzgebirge Aue geworden, der seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der 2. Bundesliga ist. Und obwohl der Verein in den letzten Jahren gut gewirtschaftet hat, stehen auch die Sachsen im Zuge der Auswirkungen der Corona-Krise vor einer unsicheren Zukunft.

Noch härter trifft es in dieser Zeit aber vor allem die Klubs in den unteren Ligen. Deren aktuelle Situation bereitet auch Lindemann große Sorgen. "Ich befürchte, dass es den einen oder anderen Verein durch die Krise in der jetzigen Form bald nicht mehr geben wird", gibt der 21-fache DDR-Nationalspieler zu bedenken: "Die Klubs in der 3. Liga haben fast allesamt Kurzarbeit angemeldet. Da müssen nun vielleicht auch neue Wege innerhalb des Vereins eingeschlagen werden". Einen entscheidenden Punkt sieht Lindemann vor allem in der Verteilung der Fernsehgelder: "Ich bin mir sicher, dass die Big Player in der 1. Bundesliga um ihre Gelder kämpfen werden. Da müssen auch die Zweitligisten aufpassen, dass sie nicht ins Wackeln kommen".