Für Timo Rost könnt es eng werden in Aue. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Des einen Freud ist des anderen Leid. Passender könnte man die Situation nach dem 1:0-Sieg des FSV Zwickau beim Erzrivalen FC Erzgebirge Aue wohl nicht beschreiben. Das goldene Tor von Johan Gomez in der 14. Minute im Erzgebirgsstadion war nicht nur ein Stich ins Herz der Auer, fortan offenbarten sie ihre Schwächen. Kaum Leidenschaft, null Mentalität, wenig Laufbereitschaft.

Die Stimmung bei den FCE-Anhängern war auf dem Tiefpunkt, sie zündeten Pyrotechnik, skandierten "Vorstand raus"-Rufe und griffen Gästespieler an. Das Gremium saß mit versteinerter Miene auf der Tribüne, während Trainer Timo Rost immer ratloser wirkte. Wie also weiter im Lößnitztal mit dem Kumpelverein? Wir sprachen im "SpiO"-Talk mit dem Fußball-Experten Lutz Lindemann, der einst Trainer und Manager in Aue war. Fußball-Experte Lutz Lindemann beim "SpiO-Talk". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aue, eine Mannschaft "ohne Konzept, ohne innere Bereitschaft"

Lutz Lindemann war persönlich vor Ort und ging im "SpiO"-Talk mit den Auern hart ins Gericht. Nach seiner Ansicht hat "Aue das Momentum nicht genutzt, um vielleicht den ersten Sieg zu landen". Er habe "lange nicht so eine Mannschaft spielen sehen, ohne Konzept, ohne innere Bereitschaft". Ganz anders die Zwickauer, die das gespielt haben, was sie können, nämlich "mit großem Einsatz zum Erfolg zu kommen. Die waren vorbereitet auf das Derby".

Dienstagabend: Sitzung in Aue mit Aufsichtsrat und Vorstand

Nach den Misserfolgen der "Veilchen" in den Derbys gegen Dynamo Dresden und jetzt gegen den FSV Zwickau stellt sich auch für Lindemann die Frage, ob Timo Rost noch der richtige Trainer für den FC Erzgebirge ist. Das soll, wie er aus vertraulicher Quelle erfuhr, wohl am Dienstagabend bei einer Sitzung in Aue mit Aufsichtsrat und Vorstand geklärt werden.

Sportdirektor und Trainer - es kursieren verschiedene Namen

Aue ohne Sportdirektor, laut Lutz Lindemann würde ein solcher zum jetzigen Zeitpunkt den "Veilchen" auch nicht weiterhelfen: "Insgesamt ist das Problem nicht von einem Mann zu lösen." Sollte es dennoch passieren, brachte der 73-Jährige Mirko Reichel ins Spiel.

Als möglichen Nachfolger von Trainer Rost, sollte es zu einer Trennung kommen, kursieren die Namen Florian Schnorrenberg und Rico Schmitt. Für Lindemann "interessante Namen". Schnorrenberg hat nach Meinung von ihm "in Halle aus wenig viel gemacht. Er kennt die Lage und weiß Bescheid". Schmitt war bereits Coach in Aue, "ansonsten kennt er die Regularien und war in Meppen durchaus erfolgreich". So der Fußball-Experte.