So ein Abstieg sei immer schwer für den Verein und die Spieler, erklärte Hoheneder außerdem. Und von der 3. in die Regionalliga noch etwas schwieriger, weil die Rückkehr in die 3. Liga so kompliziert ist. In der kommenden Saison muss sich der CFC in der Nordost-Staffel neben Lok Leipzig, das in den Aufstiegsspielen scheiterte, auch mit dem ehemaligen Bundesligisten Energie Cottbus sowie mit Mitabsteiger Carl Zeiss Jena messen.



Hoheneder könne jeden Mitspieler verstehen, der diesen Gang in Regionalliga nicht so wie er mitmachen wolle: "Einige Spieler wollen noch zwei, drei gute Verträge unterschreiben." Dennoch glaubt der gebürtige Linzer, dass die "'Himmelblauen" in der kommenden Regionalliga-Saison eine gute Rolle spielen können - wenn man denn einen Großteil der Mannschaft zusammenhalten könne.