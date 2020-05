Den Auftakt will der Tabellen-13. im besten Fall mit einem Sieg gegen den FC Carl Zeiss Jena am Sonntag (31. Mai, 17 Uhr, im Liveticker in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) erfolgreich gestalten. Eigentlich sollte die Partie am Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena stattfinden. Aufgrund der Verfügungslage in Thüringen, die noch bis 5. Juni auch die Sperrung der FCC-Heimspielstätte zur Folge hat, müssen die beiden Teams aber nach Würzburg ausweichen.