Die Saison des Philipp Hosiner steht sinnbildlich für die der SG Dynamo Dresden: Erst stotterte der Motor, dann platzte der Knoten und seitdem klappt's mit Toren und Punkten. Der Weihnachtsmeister in der 3. Liga will sein starkes halbes Jahr am Dienstag (20:45 Uhr im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gegen Zweitligist Darmstadt 98 krönen.

Hosiner: "Wir haben noch nichts erreicht"

Und mittendrin ist Philipp Hosiner. Der 31-Jährige stürmt seit dieser Saison für die Schwarz-Gelben, hat sechs Tore selbst erzielt und vier aufgelegt. "Wir können bisher sehr zufrieden sein, wissen aber, dass wir noch nichts erreicht haben", sagte der Österreicher, der letzte Saison beim Chemnitzer FC unter Vertrag stand, am Montag im Sport-im-Osten-Talk.

Ehe es in die kurze Weihnachtspause geht, wartet der Pokalfight. Hosiner spricht von "einer extremen Vorfreude". Pokalspiele seien für jeden Fußballer ein Highlight und man habe gesehen, welche Euphorie das Spiel gegen Hamburg entfacht hat. "Jetzt wollen wir die gute Meisterschaftsrunde abschließen", formuliert er das Ziel klar.

Selbst Ronaldo trifft nicht immer...

Den verschossenen Elfmeter gegen Kaiserslautern hat Hosiner längst abgehakt. Bildrechte: imago images/Thomas Frey Sollte es am Dienstag ins Elfmeterschießen gehen, wäre er bereit. Hosiner ist vielleicht der sicherste Dynamo-Kicker vom Punkt. "Ich lege mir den Ball hin und weiß, dass ich ihn versenke. Dann kommt es auch meistens so", nennt er sein Erfolgsrezept.



Doch manchmal geht es auch bei einem Superschützen schief. Letzte Saison, noch im Dienste des Chemnitzer FC, verschoss Hosiner im wichtigen Duell gegen den 1. FC Kaiserlautern. Der Österreicher, der bis dahin alle sieben Strafstöße sicher verwandelt hatte, rutschte beim Anlauf weg. Der Ball flog weit über den Kasten, Chemnitz verlor 0:2 und stieg später ab. Hosiner hat das längst abgehakt und kontert: "Eine 100-prozentige Quote hat keiner, selbst Messi und Ronaldo treffen nicht jeden Elfmeter."

Bildrechte: imago images / Jan Huebner Ich lege mir den Ball hin und weiß, dass ich ihn versenke. Dann kommt es auch meistens so. Philipp Hosiner über seine Elfmeter-Qualitäten

Endspurt bei den Weihnachtsgeschenken

Hosiner würde ein Weiterkommen nach Elfmeterschießen unterschreiben, hätte aber auch nichts gegen eine Entscheidung nach 90. Minuten. Nach dem Spiel geht es für den Stürmer und die Dresdner in eine kurze Weihnachtspause. Ob er diese daheim im österreichischen Burgenland verbringen kann, ist noch unklar. "Wenn ich von den Gesundheitsämtern grünes Licht bekomme, fahre ich zu meiner Familie", sagte er. Gas muss der Profi übrigens nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch bei den Geschenken geben. "Ich bin eher der Last-Minute-Typ", lacht er. Immerhin habe er die Ideen schon im Kopf.

Rudolf-Harbig-Stadion doppelt ausverkauft

Eine geniale Idee war auch die Geisterticket-Aktion für das Pokalspiel. 30.000 Karten waren angepeilt, 61.000 wurden verkauft. Das Rudolf-Harbig-Stadion ist also doppelt ausverkauft - und die Kasse der SGD voller. Ein Geisterticket kostete fünf Euro. "Diese Resonanz ist irrsinnig und zeigt, wie die Dynamo-Fans hinter dem Verein stehen", freute sich Hosiner. Die Spieler wollen am Dienstag zurückzahlen - mit dem Einzug in Runde drei.