Am späten Donnerstagabend verkündete die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern die erlösende Nachricht: Die Drittligapartie zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC am Samstag (14 Uhr live im MDR FERNSEHEN) kann vor 777 Zuschauern ausgetragen werden. Damit wird die Partie im Ostseestadion das erste Spiel im Profifußball vor Fans seit Ende Oktober sein.

Marien: Rostock "eignet sich wunderbar"

Ausschlaggebend für das grüne Licht der Landesregierung ist die niedrige Sieben-Tage-Inzidenz in Rostock. Sie lag am Donnerstag bei weniger als 25 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Die Hansestadt "eignet sich wunderbar, da der Inzidenzwert sehr gering ist", betonte auch Hansa Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien im "SpiO"-Talk am Freitag (19. März): "Bei der Erarbeitung des Konzeptes haben wir alles getan, um es gut in die Praxis umsetzen zu können". Eine Wettbewerbsverzerrung zu Gunsten der "Kogge" sieht der 40-Jährige nicht, hofft aber dennoch auf einen positiven Schub durch die Fans für die Mannschaft im Aufstiegskampf. 777 Fans dürfen Hansa Rostocks Auftritt gegen den Halleschen FC am Samstag verfolgen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Umfangreiches Hygienekonzept - drei Teststrategien

Das Konzept, das in enger Abstimmung mit Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerium entworfen wurde, sieht für alle Stadionbesucher Corona-Schnelltests vor. Es gelten die gängigen Abstandsregeln, zudem besteht eine Maskenpflicht. Kontakt zu Sponsoren und Dauerkarteninhabern als mögliche Besucher sei per Mail aufgenommen worden. "Wir haben drei Strategien für die Tests", erklärte Marien: "Vor dem Stadion, bereits am Vormittag bei speziellen Stellen in Rostock und für die VIPs am Stadion bereits im Auto."

Blicke landesweit auf Rostock gerichtet

Die Vorfreude, endlich wieder Fußball vor Zuschauern spielen zu können, ist mit einer Menge Planungsstress verbunden. Darüber hinaus wird das Pilotprojekt landesweit mit offenen, aber auch kritischen Augen betrachtet. "Wir wissen, dass viele gucken werden, auch die Kritiker", meinte Marien. Vordergründig müsse das Ganze aber als "Investition in die Zukunft" angesehen werden. Vertreter anderer Vereine und Veranstalter aus dem Land haben sich für Samstag im Ostseestadion angekündigt, um sich ein Bild von der Umsetzung des Konzepts zu machen. So auch der FC Union Berlin, der als Fußball-Bundesligist ein ähnliches Pilotprojekt für eine Zuschauerrückkehr plant.