Dass Terrence Boyd und Pascal Sohm sich gut verstehen, war im SpiO-Talk vor dem Drittliga-Duell ihrer Mannschaften am Samstag von Beginn an zu spüren. Kleines Witzchen hier, Nickeligkeiten da, Boyd und Sohm haben die Chemie, die sie noch in der vergangenen Saison auf dem Platz ausgezeichnet hat, bis heute nicht verloren - auch wenn sie jetzt nicht mehr dasselbe Trikot überziehen.

Scherze unter Freunden

Auf die Frage, ob Pascal Sohm seinen früheren Sturmpartner eher auf oder neben dem Platz vermisst, sagte der 29-jährige Dynamo-Stürmer: "Sportlich vermisse ich ihn. Man sieht ja, wie er zurzeit abliefert". Aber am meisten würden ihm Boyds großartige Ansprachen fehlen, scherzte Sohm. Auch Boyd beantwortete die Frage eher flapsig: "Auf jeden Fall vermisse ich ihn eher auf dem Platz als daneben."

Hier noch im HFC-Trikot: Pascal Sohm und Terrence Boyd. (Archiv) Bildrechte: imago images/Zink

Bei Boyd läuft es, Sohm wartet auf seine Chance

Persönlich könnte es für beide aktuell kaum unterschiedlicher laufen. Boyd hat seine Torausbeute nach dem schwachen Saisonstart beinahe sensationell auf neun ausgebaut. Sohm scharrt nach seiner Verletzungspause als Einwechselspieler hingegen mit den Hufen. Keine leichte Situation, das weiß auch Boyd: "Wenn man eine Chance bekommt, muss es gleich sitzen. Das ist das Schwierige am Fußball als Offensivspieler." Zudem habe Dynamo-Coach Markus Kauczinski aktuell keinen Grund, zu wechseln. "Die beiden haben es gut gemacht, das muss ich so anerkennen", sagte Sohm über seine Sturmkollegen Christoph Daferner und Philipp Hosiner.

Beide setzen auf Sieg

Aber wer setzt sich durch am Samstag? "Es wird ein Mentalitätsspiel, weil ich weiß, was für Charaktere die HFC-Mannschaft hat. Auf dem Platz wird es eklig und schwierig für uns. Aber wir sind auch ganz gut gewappnet. Das Spiel wird Spaß machen. ich tippe auf ein 3:2 für uns, aber Terrence macht zwei Tore." Boyd entgegnet: "Ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird und wir das mit 1:0 wuppen oder so."

Im Sommer wechselte Pascal Sohm zu Dynamo Dresden. (Archiv) Bildrechte: SGD/Dennis Hetzschold

Boyd am Samstag fraglich

Ob Halles Neun-Tore-Mann überhaupt mitspielen kann, klärt sich in den kommenden Tagen. "Es sieht nicht so gut aus, deshalb weiß ich nicht, ob es was wird am Wochenende", so Boyd.