Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist sportlich das wichtigste Ziel, das hat Tim Knipping im SpiO-Talk am Donnerstag (13.05.) unmissverständlich klar gemacht. Doch es gibt wichtigere Dinge als Fußballspiele. So sackte der 28-Jährige nach dem 2:0-Sieg gegen Viktoria Köln regelrecht zusammen und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Der Grund sei nach Knippings Angaben eine kritische Corona-Erkrankung eines Familienmitglieds gewesen. "Das hat mich sehr belastet. Nach dem Spiel ist dann alles von mir abgefallen und nur noch so herausgesprudelt", so Knipping.

Die Chance, am Sonntag gegen Türkgücü den Aufstieg perfekt zu machen, lässt den Abwehrmann natürlich trotzdem nicht kalt. "Wir wissen, dass wir am Sonntag noch mal alles reinlegen müssen und wollen es definitiv zu Hause schaffen". Die Chance, am vorletzten Spieltag schon aufzusteigen, dürfe man nicht verschieben, so Knipping. Deshalb liegt der Fokus klar auf Sonntag und nicht bei anderen Freuden neben dem Platz, die sonst am Männertag üblich sind. Obwohl Bollerwagen und Co. ohnehin nichts für ihn sind. "Ich würde mich wahrscheinlich mit meinem Vater treffen", so Knipping. Aber: "Meistens ist Training oder ein Spiel."