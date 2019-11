Dritter gegen Erster, Spitzenspíel: Der Hallesche FC will gegen Tabellenführer MSV Duisburg (Sa., 29. November, ab 14 Uhr live im MDR und im Ticker auf www.sport-im-osten.de) ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen. Nach dem 3:0-Erfolg bei Carl Zeiss Jena vor einer Woche will die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner, die zuvor eine kleine Durststrecke aus drei Spielen ohne Sieg zu überstehen hatte, den zweiten Dreier in Folge einfahren. Ziegner: "Wir müssen gut sein am Samstag. Wenn wir sehr gut sind, können wir das Spiel gewinnen."