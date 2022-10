Für ihn spielt der Monat Oktober eine Schlüsselrolle, denn vor der WM-Pause Mitte November wollen die Zwickauer noch so viele Punkte wie möglich einheimsen, um dann "eine gute Ausgangssituation für die Rückrunde schaffen".

Dass es mit dem Klassenerhalt wieder klappen wird, davon ist der Zwickauer Sportdirektor felsenfest überzeugt. Allein schon deshalb, "weil die Mannschaft charakterlich super ist und weiß, um was es geht. Sie hat immer wieder gezeigt, dass sie auch durch schwere Phasen gehen kann. Eine gute Mischung aus Spaß und Professionalität, auch in Verbindung mit dem Trainerteam".

Der Hinweis zum Chefcoach, den Wachsmuth über alle Maßen schätzt. "Joe Enochs spielt in unserer Entwicklung eine tragende und absolut entscheidende Rolle. Er passt sehr gut zum Verein, ist ein bodenständiger Typ und ein absolut akribischer Arbeiter." So wird der FSV-Kader im Verbund Sportdirektor und Coach zusammengestellt, "Teamwork" sozusagen. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Trainer wie Joe Enochs so lange da ist. Ich zolle ihm höchsten Respekt", bekräftigte Wachsmuth.