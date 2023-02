Fußballballherz, was willst du mehr? Am Sonnabend (4. März) überschlagen sich die Ereignisse auf der Derby-Bühne. Der erste Akt findet im Rudolf-Harbig-Stadion statt, wo die SG Dynamo Dresden ab 14 Uhr auf Drittliga-Konkurrent FC Erzgebirge Aue trifft.

Danach öffnet sich der Vorhang für das Regionalliga-Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt. Anstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld ist 16 Uhr. "Sport im Osten" hat die Kameras auf beiden Plätzen aufgebaut und überträgt die Partien im TV sowie im Livestream (auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App).

Die SG Dynamo Dresden und der FC Erzgebirge Aue sind schon so oft aufeinandergetroffen, die Geschichten würden ganze Bücher füllen. Am Sonntag wird ein neues Kapitel geschrieben. Aus der jüngsten Vergangenheit ist noch das Hinspiel in bester Erinnerung (6. Spieltag), als die Schwarz-Gelben durch einen späten Treffer von Joker Christian Conteh (85.) drei Punkte aus dem Erzgebirgsstadion entführten und die damals kriselnden Auer auf den vorletzten Tabellenplatz verbannten. Danach ging die Talfahrt der Auer weiter.