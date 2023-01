Die ARD Sportschau sucht das Fußballtor des Jahres 2022. Bei der Wahl der Kandidaten und Kandidatinnen hat auch Mitteldeutschland mit Dimitrij Nazarov ein heißes Eisen im Feuer. Der Offensivspieler vom FC Erzgebirge Aue setzte sich im Septmber bei der Wahl zum "Tor des Monats" gegen seine vier Mitbewerber durch. Dabei versenkte der gebürtige Kasache in der Drittliga-Partie gegen den SV Meppen (3:0) den Ball aus gut 20 Metern per Direktabnahme zum zwischenzeitlichen 2:0 in die Maschen. Am Ende behauptete sich Nazarov mit fast 30 Prozent der Stimmen gegen seine Konkurrenten.