Einen Tag nach seinem Autounfall hat sich HFC-Cheftrainer Sreto Ristic auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SC Verl bereits wieder gut erholt gezeigt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Es sei seine Schuld gewesen, eine Unaufmerksamkeit, sagte der 47-Jährige. Zum Hergang erklärte er: "Ich dachte, dass ich normal in der Kurve fahren kann, wollte das Auto dann retten und nicht gegen die Leitplanke fahren, bin einfach weiter geradeaus, wollte in die Wiese, habe aber nicht gemerkt, dass es relativ tief ist. Ja, und ruckzuck war ich auf dem Dach." Zum Glück ging der Crash glimpflich aus. Jetzt gilt es am Freitag (10. März, 19 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gegen Verl in der Spur zu bleiben. Denn: "Alle Spiele sind sehr eng, es ist immer alles auf Messers Schneide."