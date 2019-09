Wer sitzt auf der Bank? Vor dem richtungsweisenden Duell zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Carl Zeiss Jena am Sonnabend ist die Trainerfrage bei den "Himmelblauen" immer noch offen. Auf Nachfrage des MDR bestätigte CFC-Pressesprecher Steffen Wunderlich, dass Interimstrainer Sreto Ristic die Mannschaft an der Linie betreuen wird. Der kleine Zusatz: "Das ist so eindeutig, wie es beim Chemnitzer FC halt ist."

Offenbar gegen Jena zum letzten Mal als CFC-Interimstrainer an der Linie: Sreto Ristic. (Archiv) Bildrechte: imago images / foto2press