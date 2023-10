Ristic überraschte mit der Aufstellung: Sven Müller musste auf der Bank Platz nehmen. Statt ihm stand Moritz Schulze im Kasten. In der achten Minute musste der Keeper bereits hinter sich greifen: Ulms Dennis Chessa stand blank im Strafraum der Gäste, schoss an den Pfosten. Der Abpraller kam auf Halles Jannes Vollert, der die Kugel ins eigene Tor beförderte.

Der HFC wirkte kurz geschockt, musste sich bei Torhüter Schulze bedanken, der in der zwölften Minute eine Doppelchance von Felix Higl und Chessa abwehrte. Die Ristic-Elf fand danach wieder besser in die Partie, doch kam kaum zum Abschluss. In der 25. Minute wurden die Gäste belohnt: Timur Gayret brachte eine Flanke, Thomas Geyer kam mit dem Arm an den Ball, Schiri Tobias Wittmann zeigte auf den Punkt. Keine einfache Entscheidung, doch Dominic Baumann war es egal.

Der Stürmer schob zentral ins Ulmer Tor zum Ausgleich ein. Der SSV übernahm danach die Partie, viele Chancen sprangen aber nicht dabei heraus. So ging es ausgeglichen in die Kabine.

Zehn Minuten vergingen im zweiten Durchgang, da brachte Baumann mit seinem zweiten Treffer die Gäste in Front. Gayrets flankte nickte der Stürmer wunderschön in den Kasten.

Und keine drei Minuten später war es erneut Gayret, der per Ecke auf Enrique Lofolomo auflegte. Der Verteidiger stellte auf 3:1 (58.). Es sah alles nach dem ersten Auswärtssieg für den HFC seit April aus, doch Ulm rannte wild an. Schulze setzte mit einem Pass Vollert unter Druck, Philipp Maier kam ans Leder und netzte sehenswert aus 20 Metern zum Anschluss (66.). Halle schwamm in der Folge, Ulm traf durch Dennis de Sousa Oelsner in der Nachspielzeit noch einmal die Latte. Doch am Ende brachten die Saalestädter den Sieg über die Zeit.