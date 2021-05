Drittligist Dynamo Dresden spielte am Samstag in Lotte und am Mittwoch geht's nach Paderborn. Nanu, die beiden Städte sind doch gar nicht in der 3. Liga vertreten. Doch, denn der KFC Uerdingen und der SC Verl sind umgezogen. Und das droht in dieser Spielklasse zunehmend zur Regel zu werden. Fünf der 20 Teams treten nicht mehr in einem festen eigenen Stadion an.

DFB: Stadionumzüge sind durch Pandemie bedingt

Auf MDR-Nachfrage, wie es zu dieser Entwicklung kam, verweist der DFB auf eine Sonderregelung während der Corona-Krise. Dabei wurden neue Ausnahmen definiert und zwar "zur Durchführung des Spielbetriebs, insbesondere zur Gewährleistung (…) hygienischer Standards zur Pandemie-Bekämpfung oder in Anbetracht behördlicher Verfügungen am Sitz des Heimvereins oder anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften (…) oder wenn durch einen Verein nachprüfbar dargelegte Gründe einer umfangreichen Kostenersparnis dies gerechtfertigt erscheinen lassen." In diesen Fällen "können andere als im Zulassungsverfahren gemeldete Spielstätten genutzt werden; von den im Zulassungsverfahren geforderten Voraussetzungen kann (…) in Abstimmung mit der DFB-Zentralverwaltung abgewichen werden."

Vereine nutzen Sonderregelung aus

Fakt ist jedoch, dass keiner der fünf Drittligisten aus Corona-Gründen den Spielort tauschte. Uerdingen war wegen seiner selbstverschuldeten Misswirtschaft (Insolvenzanmeldung mit 10 Millionen Euro Schulden) nicht mehr in der Lage, die Miete für die Arena in Düsseldorf zu bezahlen. Der zweite Investoren-Klub Türkgücü München hatte noch nie ein eigenes Stadion, brauchte wegen der fehlenden Rasenheizung im Olympiastadion eine zweite kommunale Spielstätte. Die Benteler-Arena in Paderborn war zuletzt die Heimspielstätte des SC Verl. Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

An eben jener scheiterte es auch in Saarbrücken, von wo der FCS für ein Spiel knapp 200 Kilometer weiter zur PDS-Bank-Arena vom FSV Frankfurt zog, um schließlich per Ausnahmegenehmigung im näher gelegenen Völklingen zu spielen. Verl geht wegen des fehlenden Flutlichts für Abendpartien nach Paderborn und der FC Bayern II durfte einmal am laut Statuten nicht drittligatauglichen neuen Bayern-Campus antreten, weil damit das von drei Vereinen genutzte Spielfeld im Grünwalder Stadion entlastet werden sollte. Die Beispiele zeigen: Die Vereine nutzten die Sonderregelung für ihre Belange aus.

Ex-Dynamo-Boss Robert Schäfer kritisiert Stadion-Entwicklung

Die Auswüchse sind mittlerweile so enorm, dass der 3. Liga ein Imageschaden droht. Das erklärt Ex-Dynamo-Geschäftsführer Robert Schäfer "Sport im Osten": "Zu meiner Zeit in Dresden gab es den Drittliga-Slogan 'Wer Dritter ist, will Erster werden'. Dabei ging es um die Markenentwicklung einer 3. Profi-Liga. Schaue ich mir das heute an, ist es einfach unprofessionell, wenn Vereine nicht über eine eigene Infrastruktur oder klar geregelte Stadionnutzungsverträge verfügen." Schäfer gilt als Lizenzierungsexperte, saß im DFL-Aufsichtsrat und vertrat diese im DFB-Vorstand. Dabei stellt sich die Frage, warum die dauerhaft heimatlosen Investoren-Klubs Türkgücü und Uerdingen zugelassen wurden. Manuel Hartmann, DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb, antwortet: "Jeder Fall ist individuell zu betrachten. Bei Türkgücü München und KFC Uerdingen verlief der sportliche Aufstieg in einem sehr hohen Tempo."

Es ist einfach unprofessionell, wenn Vereine nicht über eine eigene Infrastruktur oder klar geregelte Stadionnutzungsverträge verfügen Robert Schäfer | Funktionär

Dynamo Dresdens ehemaliger Geschäftsführer Robert Schäfer (li.). Bildrechte: imago/Robert Michael Doch was der DFB als Grund für die Zulassung deklariert, ist laut Schäfer der Grund des Übels. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf sagt: "Bei beiden Vereinen wurde einzig in die Mannschaft und nichts ins Umfeld investiert. Stehen sie dann direkt vor dem Aufstieg, stellt dies den Verband vor Probleme. Das ist ein echtes Dilemma." Zumal der Plan beider Klubs durchschaubar war. Mit möglichst hohem kurzfristigen Investment ins Team, wollte man so schnell wie möglich an die TV-Millionen der 2. Liga heran. In welchem Stadion bis dorthin gespielt wird, war für den vor wenigen Monaten zurückgetretenen russischen Investor Mikhail Ponomarev in Krefeld und den türkischen Gönner Hasan Kivran in München nachrangig.

Appelle statt harte Hand vom DFB

Im Vergleich zu früher ist der Wille, die eigene Infrastruktur weiterzuentwickeln, vor diesem Hintergrund deutlich geringer. Zu diesem Befund betont der DFB: "Zunächst sollte jeder Klub diese Motivation mitbringen, um sich im Profifußball etablieren zu können. Eine professionelle Infrastruktur und eine eigene Heimat sind hierfür essenziell – unter anderem in Bezug auf Zuschauerbindung und Einnahmemöglichkeiten." Auffällig: Der Verband versucht sich in Appellen, die weitgehend ins Leere laufen. Mit neureichem Geldgeber und Fernsehgeld lässt sich heute nämlich in der Bundesliga und 2. Bundesliga auch leben, das zeigen allein die Geisterspiele in der Corona-Zeit. Uerdingen nahm unter anderem Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz für ein stattliches monatliches Salär unter Vertrag. Bildrechte: imago images/Revierfoto

Dagegen zeigt der DFB keine Zähne. Seit der Drittligagründung im Jahr 2008 wurde keinem Drittliga-Aufsteiger die Lizenz verweigert. Funktionär Schäfer sieht allerdings Handlungsbedarf: "Uerdingen ist ein Beispiel, aus dem man Lehren ziehen muss. Sie haben das Gehaltsgefüge der 3. Liga mit Transfers wie von Kevin Großkreutz völlig gesprengt." Wie im Rahmen eines Rechtsstreits vor dem Krefelder Amtsgericht bekannt wurde, verdiente der Ex-Weltmeister 51.000 Euro monatlich. Schäfer sagt klipp und klar: "Solche Löhne sind in der 3. Liga gar nicht zu erwirtschaften."

Uerdingen ist ein Beispiel, aus dem man Lehren ziehen muss. Sie haben das Gehaltsgefüge der 3. Liga mit Transfers wie von Kevin Großkreutz völlig gesprengt. Robert Schäfer | Funktionär

Schäfer fordert neue Lizenzierungskriterien