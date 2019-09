Aus Solidarität mit Kadner war auch Karsten Kolliski zurückgetreten. Im Gespräch mit dem MDR erklärte Kolliski damals, er arbeite selbst seit knapp 20 Jahren als Stadionsprecher beim CFC - im Team mit Olaf Kadner - und kenne die Abläufe im Hintergrund. Kadner habe am Sonnabend nichts anderes gemacht als sonst auch: Er war das Sprachrohr des Vereins. Deshalb sei das Ganze für ihn nicht nachvollziehbar und er habe für sich die Konsequenzen gezogen. Kolliski nannte Kadner ein Bauernopfer.



Mittlerweile sieht man das wohl auch beim CFC so. Geschäftsführer Uwe Hildebrand erklärte in einer Pressemitteilung: "In vielen Gesprächen mit unseren Fans habe ich herausgehört, wie wichtig ihnen diese Stimme ist." Darüber hinaus bedankte sich Hildebrand "ausdrücklich" bei der scheidenden Stadionsprecherin Kati Huhn, die den Posten in den vergangenen Monaten inne hatte, "für ihren Einsatz am Mikrofon. Sie hat trotz des anfänglich starken Gegenwinds einen guten Job für unseren Club gemacht. Dafür gebührt ihr meine Anerkennung."