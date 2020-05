Der 1. FC Magdeburg kann sein erstes Spiel nach dem Re-Start der 3. Liga am kommenden Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (30. Mai, 14 Uhr, live im MDR Fernsehen, in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) in der heimischen MDCC-Arena austragen. Eine entsprechend Spielgenehmigung erteilte die Landeshauptstadt dem FCM am Mittwoch (27. Mai).