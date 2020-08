Innenminister Stahlknecht fordert Zuschauer im Profisport

Voraussetzung für die Öffnung solle eine niedrige Infektionsrate sein, so Stahlknecht. Er will einen Grenzwert festschreiben - wird er überschritten, könnte der Zugang wieder verboten werden. Bislang gilt in Sachsen-Anhalt die Eindämmungsverordnung, die Anfang Juli verabschiedet wurde. "Fachkundig organisierte Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen im Außenbereich" seien zwar möglich, "hingegen sind größere Veranstaltungen bis 31. Oktober 2020 untersagt", hatte das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt auf MDR-Nachfrage im Juli mitgeteilt. Die Handballer des SCM müssten damit - Stand jetzt - wohl vor leeren Rängen spielen, was wirtschaftlich wohl kaum machbar sein dürfte.