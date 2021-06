Mit gut 70 Prozent Zustimmung ist Sachsen-Anhalts früherer Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) am Samstagnachmittag (26. Juni) an die Spitze des Fußball-Landesverbandes FSA gewählt worden. Sein einziger Konkurrent war Michael Rehschuh, Ex-HFC-Akteur und aktueller FSA-Vizepräsident. Auf Stahlknecht fielen 59 von 82 gültigen abgegebenen Stimmen.

Ex-HFC-Spieler Michael Rehschuh. Bildrechte: IMAGO / Köhn

Rehschuh, der früher aktiv für den Halleschen FC die Fußballschuhe schnürte, bekam einen bekannten Gegenspieler. Holger Stahlknecht, im Dezember 2020 entlassener Ex-Innenminister des Bundeslandes, warf im Mai urplötzlich seinen Hut in den Ring. "Ich geb' dem Sport etwas zurück, was er mir auch als Minister gegeben hat. Ich war immer beeindruckt von dem, was dort ehrenamtlich auch geleistet wird. Sport schlägt schon in meiner Brust immer mit", sagte der 56-Jährige vor der Wahl dem MDR. Stahlknecht, der momentan als Rechtsanwalt arbeitet, ist Berater des neuen Hauptsponsors des 1. FC Magdeburg.