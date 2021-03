Die Profis Manfred Starke und Marcus Godinho vom FSV Zwickau sind in den kommenden Tagen auf Länderspielreise. Außenverteidiger Godinho wird ab Freitag mit der U23-Nationalmannschaft Kanadas in Mexiko ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Sommerspiele absolvieren. Dabei treffen die Kanadier in der Gruppenphase auf El Salvador, Haiti und Honduras.

Keine Quarantäne nach Rückkehr

Für Offensivspieler Starke stehen nach der FSV-Heimpartie am Sonntag (14 Uhr, im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gegen den SV Wehen Wiesbaden mit der Nationalmannschaft Namibias zwei Qualifikationsspiele zur Afrikameisterschaft gegen Tschad (24. März) und Guinea (28. März) auf dem Programm. Beide Länder, in denen die Spiele ausgetragen werden, zählen nicht zu den Virusvarianten-Gebieten gehören. Godinho und Starke müssen sich daher nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne begeben. Es genügt ein negativer Corona-Test. Marcus Godinho am Ball für die "Schwäne". Bildrechte: imago images/Karina Hessland

"Reise mit gehörigen Strapazen und Risiken verbunden"

Beim FSV Zwickau verfolgt man die Länderspieleinsätze mit gemischten Gefühlen. "Auch wenn in der aktuellen Zeit eine solche Reise mit gehörigen Strapazen und Risiken verbunden ist, Corona bleibt allgegenwärtig, hat sich der FSV Zwickau in Abstimmung mit den jeweiligen Verbänden und dem Gesundheitsamt dazu entschlossen, beiden nominierten Nationalspielern ihre Reisen zur jeweiligen Nationalmannschaft zu ermöglichen", erklärten die "Schwäne" auf ihrer Homepage am Mittwoch (17. März).