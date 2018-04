Am Mittwoch wird es ab 19 Uhr in Halle ein Wiedersehen zweier alter Rivalen geben. Der Hallesche FC und der 1. FC Lok Leipzig treffen sich zu einem Benefizspiel. Als der HFC anfragte, sagte Lok sofort zu. Immerhin besteht seit mittlerweile 30 Jahren eine Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen. Und es wird eine stattliche Kulisse erwartet. "7.000 Karten sind schon weg. Wenn wir 8.000 schaffen, wäre das herausragend, mehr als unser Schnitt derzeit ist", freute sich HFC-Pressesprecher Lars Töffling. 1.800 Tickets wurden dabei von Sponsoren gekauft und an Sportvereine verteilt.

Der Hintergrund ist ein ernsthafter: Der Hallesche FC hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Eine Millionenlücke hatte sich aufgetan. Fans und Sponsoren hatten bereits fleißig gespendet und einen Teil schließen können. Auch die Stadt Halle hat Unterstützung zugesagt. Auf dem weißen Trikot, mit dem die Mannschaften auflaufen werden, haben sich 666 Fans und Sponsoren verewigt. Rund 150.000 Euro hat der Verein damit eingenommen. Der Erlös aus dem Benefizspiel soll in die Lizenzunterlagen eingehen, mögliche Überschüsse würden dann in die Finanzierung des Mannschaftskaders für die kommende Saison gesteckt.

Am Montag traten die beiden Hallenser auf der Pressekonferenz in Erscheinung, die auch die Plakate mit der Spielankündigung schmücken: Toni Lindenhahn und Sascha Pfeffer. Pfeffer, der mittlerweile bei Regionalligist Lok die Fußballschuhe schnürt, freute sich auf die Atmosphäre. Zum ersten Mal nach seinem Wechsel von der Saale nach Leipzig läuft er wieder im Stadion in Halle auf. "Ich habe diesem Spiel lange entgegen gefiebert. Und jetzt ist es endlich soweit“, so Pfeffer. Lindenhahn sagte: "Ich würde mich freuen, wenn jeder, der eine Karte hat, noch einen Kumpel mitbringt. Wir wollen etwas zurückgeben und einen schönen Fußballabend erleben.“ Wer noch zum Spiel möchte, kann Tickets auch an der Abendkasse erstehen."