Der FC Rot-Weiß Erfurt hat mit Stefan Emmerling einen neuen Cheftrainer. Nach Angaben des Vereins wurde seine Vertragslaufzeit nicht definiert. Allerdings habe der neue Übungsleiter bereits angekündigt, die Mannschaft auch bei einem Abstieg in die Regionalliga zu unterstützen.

Emmerling, der zuletzt beim SC Paderborn unter Vertrag stand, war schon im Vorfeld als heißer Kandidat gehandelt worden. Beim letzten Ligaspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach war der 51-Jährige vor Ort. In Erfurt verbindet man recht gute Erinnerungen an den neuen Trainer. Zwischen 2010 und 2012 war er schon einmal Coach der Rot-Weißen und führte sie 2011 auf einen fünften Platz in der dritten Liga.